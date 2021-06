GUARDIAREGIA. Lunedì, 19 aprile 2021, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in Roma, alla presenza della sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, Roberto Traversi e Giancarlo Cancellieri, l’ideatore e presidente dell’Associazione Vivi Appennino, detentore del Marchio Appennino Bike Tour che comprende Comuni, Associazioni, Parchi, Regioni ed Istituzioni di carattere privatistico ,si ebbe a svolgere la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima ciclovia turistica del paese, l'“Appennino Bike Tour”. La stessa è stata finanziata con la somma di 2 Mln di euro. Questa somma è stata stanziata per l’iter di revisione, le nuove tracce GPX, Cartellonistica e per la realizzazione, insieme a sponsor privati, di aree di sosta atte alle tappe della ciclovia Appenninica. Tali aree sono state progettate per accogliere le bici elettriche assistite, per la loro ricarica, e per l’alloggiamento e la riparazione. Si ricorda che il progetto coinvolge l’intero appennino dalla Liguria sino alla Sicilia.

Questa estate, a luglio, terminerà l'iter di revisione e saranno svelate le nuove tracce GPX. Tutto pronto per un grande evento con atleti e istituzioni. Si percorrerà l'itinerario prima della consegna della documentazione al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (tracce, punti geolocalizzati della cartellonistica e grafiche turistiche). Il Ministero è già pronto a procedere con gli adempimenti necessari connessi alla messa in opera della segnaletica, rendendo visibile l'itinerario dell' Appennino Bike Tour per l'estate 2022. Il Molise vede la partecipazione attiva, già dalle prime battute progettuali, del Coordinamento dei Borghi d’Eccellenza e del Comune di Guardiaregia, unica tappa di arrivo e partenza del Tour, come si ricordava in premessa.

Giovedì 17 giugno a partire dalle ore 10,00 tale area di sosta vedrà la sua inaugurazione a cura del Comune di Guardiaregia. Parteciperanno i bambini del bel Borgo Molisano che subito dopo si cimenteranno in una rappresentazione teatrale.