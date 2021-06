ROMA. In Italia ci sono stati 1.400 casi di Covid su 203.173 tamponi processati nelle ultime 24 ore. In decessi ammontano a 52, mentre i guariti sono stati 5.399, coi positivi attuali in calo a 101.855. Se questo sarà il trend, domani si scenderà per la prima volta sotto quota centomila da molto tempo, parliamo esattamente del 15 ottobre, ossia 8 mesi fa.