“È sempre un’Emozione’, tornano le premiazioni del Cip Molise

CAMPOBASSO. Premiazioni 2019/2020: “È sempre un’Emozione”: torna l’evento del Cip Molise che valorizza gli atleti, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori, tutti coloro che con impegno e dedizione hanno dato un apporto al Comitato distinguendosi in gare ed iniziative di rilancio sportivo.

Un riconoscimento, poi, non mancherà per diversi Istituti scolastici vicini da sempre al Cip Molise. Guidato dal presidente Donatella Perrella, il Comitato continua a regale emozioni e lo farà anche sabato 19 giugno, alle 16e30, al Liceo Scientifico Romita di via Facchinetti a Campobasso.

“Un viaggio nei risultati – ha commentato il presidente Perrella – una occasione per tirare pure le somme della nostra attività”

All’appuntamento parteciperanno alcuni esponenti istituzioni, tra cui il governatore del Molise, Donato Toma.