Vela Day, il 20 giugno la giornata dedicata al Circolo ‘Mario Cariello’

TERMOLI. Domenica prossima 20 giugno 2021 dalle 9:30 alle 12:30 tutti al Circolo della Vela Termoli per il Vela Day.

Anche il Circolo della Vela Termoli aderisce al Vela Day, giornata promossa dalla Federazione Italiana Vela a livello nazionale per avvicinare il pubblico al mondo della vela e del windsurf.



Il Circolo termolese invita tutti gli interessati, grandi e piccoli, presso la propria sede di Via Rio Vivo dove, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in sicurezza e nel rispetto delle normative Covid 19, sarà possibile effettuare uscite in mare.

Per l’evento il Circolo metterà a disposizione le proprie barche, tavole ed attrezzature e l’esperienza dei propri istruttori federali.



Il Vela Day ha lo scopo di offrire le corrette informazioni sugli sport acquatici e sui modi di praticarli, al fine di facilitare l’attenzione e l’interesse, specialmente tra i più giovani.



Il CVT in particolare, offrirà anche l’opportunità di provare canoe e sup e di ricevere informazioni sulle proprie attività e corsi.

Per l’occasione sarà proposto uno specifico tesseramento promozionale alla FIV.