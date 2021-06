‘Montenero in vela’, l’ordinanza per l’evento del 18, 19 e 20 giugno

MONTENERO DI BISACCIA. In merito all’evento ‘Montenero in vela’ dei prossimi 18, 19 e 20 giugno, la Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato una nuova ordinanza di cui riportiamo il testo:

RENDE NOTO

che, nei giorni 18 dalle ore 15.30 alle ore 18.30, e i giorni 19 e 20 giugno 2021 dalle ore 10.30 alle ore 18.30, il giornale online Non solo Nautica in collaborazione con l’Associazione Invelaconoi ASD affiliata FIV e la Water Bike Italia, organizzeranno un evento denominato “MONTENERO IN VELA”, con campo di gara predisposto nei pressi del porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia, così come meglio evidenziato nell’immagine sotto riportata.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nei giorni e negli orari e lungo il percorso di gara di cui al “RENDE NOTO”, ai soli fini della sicurezza della navigazione, tutte le unità in transito nelle acque ad esso adiacente dovranno navigare prestando la massima attenzione ed alla minima velocità consentita per il governo sicuro dell’unità evitando di creare movimenti ondosi che possano intralciare lo svolgimento della manifestazione.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre Forze di Polizia ed i mezzi di soccorso.

Articolo 3

(Obblighi specifici dell’organizzatore della manifestazione)

Il giornale online “NON SOLO NAUTICA”, rappresentato dal Sig. GAMBARDELLA Davide, in qualità di editore e organizzatore della manifestazione, nel rispetto dei regolamenti Associativi, dovrà seguire nel dettaglio la manifestazione e, oltre a quanto assicurato con l’istanza citata in premesse, dovrà:

▪ riferire a questa Capitaneria di Porto, via radio o attraverso altro mezzo idoneo, l’inizio e la fine della gara, l’eventuale sospensione anche in caso di emergenza nonché, prima della partenza, il numero esatto di persone/unità partecipanti alla manifestazione;

▪ accertarsi che le condizioni meteomarine, dall’inizio fino al rientro, siano tali da consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, sospendendo la stessa qualora, tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, anche sulla base dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca da adottarsi secondo un criterio di precauzione;

▪ assicurarsi che le unità partecipanti all’evento, regolarmente armate ed equipaggiate ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza e dei documenti, qualora previsti, non intralcino in alcun modo la navigazione o i canali di accesso al Porto di turistico Marina Sveva;

▪ assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare e la tutela dell’ambiente;

▪ assicurare, per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva, allo scopo di scongiurare possibili incidenti/danni a persone e/o cose;

▪ salvaguardare i partecipanti alla manifestazione con opportuna assistenza sanitaria;

▪ rimuovere tempestivamente al termine della manifestazione le boe di segnalazione del campo

▪ munirsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione prevista per legge per lo svolgimento dell’evento di cui trattasi.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.