MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Simona Contucci, gli assessori e i consiglieri comunali saranno presenti questo pomeriggio alle ore 15,30 alla Marina di Montenero di Bisaccia per l’inaugurazione ufficiale di “Montenero in Vela”, l’evento dedicato alla vela, alla nautica da diporto e alle buone prassi da rispettare quando si è in mare, organizzato dal giornale di settore online Non Solo Nautica e patrocinato dalla Regione Molise e dal Comune di Montenero di Bisaccia.

Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità comunali, dell’organizzatore, dei partner e dei collaboratori dell’evento, sarà preceduto alle ore 15 dall’apertura dello spazio espositivo, dove saranno presenti stand dedicati all’enogastronomia e alle attrezzature di settore.

“Siamo molto felici di poter proporre questo evento alla Marina di Montenero di Bisaccia – ha detto il sindaco Simona Contucci – e di poter accogliere gli ospiti delle località costiere limitrofe e dell’entroterra, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Montenero in Vela rappresenta un momento di ripartenza, sia per la nostra comunità che per il turismo, su cui intendiamo puntare in maniera importante.

Invito tutti a venire a trovarci da oggi e fino a domenica pomeriggio presso il Porto Turistico Marina Sveva, per vivere giornate all’insegna del sole, del mare, della vela e delle attività legate alla nautica, con un occhio di riguardo all’inclusione delle persone con disabilità, grazie anche alla presenza di biciclette d’acqua elettriche che potranno essere provate da tutti”.