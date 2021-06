Centauro 51enne scivola nella rotatoria del vecchio ospedale, finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 51enne di Termoli cade nella rotatoria del vecchio ospedale, tra via Corsica e via Martiri della Resistenza, in sella allo scooter che stava guidando. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il centauro, P. M. le sue iniziali, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. L'incidente è accaduto poco dopo le 12.30.