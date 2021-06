Tamponamento in via Fratelli Brigida, due persone trasportate al San Timoteo

TERMOLI. Tamponamento tra due veicoli in via Fratelli Brigida nel tardo pomeriggio di oggi, a Termoli. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli sono stati trasportati la 47enne E. D. P. e il 58enne F. Z.