SAN MARTINO IN PENSILIS. Nel pomeriggio di lunedì scorso si è svolto il laboratorio di apicoltura voluto dall’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis e dalla cooperativa sociale Kairos per gli utenti del CSE, grazie ad una donazione ricevuta dalla cooperativa termolese impegnata in agricoltura sociale. «Grazie all’impegno dell’assessore alle politiche sociali Nicola Macro e ad una donazione ricevuta da Kairos per il progetto ASPEm, e alla collaborazione di Jerry Di Peso e Annalisa Ianieri, due apicultori di grande esperienza, abbiamo regalato ai nostri ragazzi un pomeriggio generoso di nuovi apprendimenti e di gustose novità.

I ragazzi erano molto felici e desiderosi di tornare. Attiveremo per questo, grazie alla donazione ricevuta e col supporto del Comune di San Martino in Pensilis, nuovi laboratori per trasformare il CsE in un luogo concreto di apprendimento, autonomia e socializzazione. Il rapporto col territorio è fondamentale e la generosità dei molisani rappresenta per noi lo strumento principale per fare un “sociale” all’altezza delle aspettative di utenti e familiari.

A farla da padrone è stata la merenda offerta da Annalisa di fette biscottate e miele di Gió, da poco estratto dalle arnie delle api operaie di Jerry e Annalisa, una realtà del nostro territorio preziosa per veicolare conoscenze utili alla maturazione di un pensiero ecologico, di un’economia solidale e di una attenzione al rapporto tra sviluppo individuale e territorio», il commento all’iniziativa del presidente della cooperativa sociale Kairos, Nicola Malorni.