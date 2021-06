TERMOLI. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute ed Ambiente (Rlssa) della regione Molise, appartenenti alla Uiltec, si riuniranno a Termoli, presso la sala conferenze del lido “Cala Sveva” sito in via Cristoforo Colombo n.39/e, il 24 giugno alle ore 09:00, per un corso propedeutico alla loro funzione e sui problemi che giornalmente affrontano, sui posti di lavoro.

Il corso sarà tenuto dal prof. Marco Lupi, responsabile della Uiltec Nazionale per la formazione e dal referente regionale dei Rlssa, Petriella Alessandro.

Sarà presente il Segretario Generale della Uiltec Molise, Carlo Scarati che, rappresenterà i temi della prossima manifestazione di Bari e ribadirà l’impegno della Uiltec per la sicurezza, replicando il mantra del Segretario Generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri : “Zero morti sul lavoro!”.

Si coglierà l’occasione per fare il punto, sull’evoluzione del progetto di riconversione verde dell’Unilever di Pozzilli.