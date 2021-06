Incidente sull'A14, automobilista trasferito a Pescara in elisoccorso

LANCIANO. Incidente sull'A14 tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara intorno alle 15 di oggi. Coinvolta una vettura, è accaduto al km 413.3. Un automobilista è stato trasferito in elisoccorso presso l'ospedale di Pescara per un trauma cranico. Al momento sono 5 i km di coda in aumento che defluiscono su una sola corsia.

In alternativa a chi viaggia in direzione di Pescara si consiglia di uscire a Val di Sangro, e dopo aver percorso la SS16 Adriatica puo' rientrare in autostrada ad Ortona.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.