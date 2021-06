Occhionero (Italia Viva): «Governo rende realizzabili le aspirazioni delle donne»

ROMA. "E’ una notizia storica quella annunciata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul fatto che il governo in Italia investirà 7 miliardi di euro entro il 2026 per promuovere la parità di genere". Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, a proposito del videomessaggio del presidente del Consiglio Mario Draghi al 'Women Political Leaders Summit'. "Grazie alle iniziative che il governo intende porre in essere le aspirazioni di molte bambine, ragazze e donne potranno finalmente concretizzarsi e non rimanere più solo un sogno", conclude.