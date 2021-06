TERMOLI. Martedì 22 giugno alle ore 15.30 presso la sede Lilt di Termoli in via del Molinello (ex dispensario antitubercolare) sarà presentata la “Maratona tra gli Ulivi”. L’evento, organizzato dall’Associazione Provinciale di Campobasso LILT e da Città dell’Olio, si terrà dal 24 al 26 giugno lungo un percorso che si snoderà da Termoli fino a Venafro.

All’incontro con la stampa parteciperanno Milena Franchella, presidente Lilt Campobasso, e Nicola Malorni, vicepresidente Associazione Nazionale Città dell’Olio. In collegamento online il coordinatore regionale Lilt Mario Pietracupa, il coordinatore regionale Città dell’Olio Franco Paglia, la regista Ilaria Jovine che realizzerà un corto.