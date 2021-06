Utilizzo improprio dell'acqua, due contrade restano a secco di notte a Larino

LARINO. L'amministrazione comunale di Larino, a partire dalla data odierna e fino a nuova comunicazione, rende noto che la fornitura di acqua in uscita dal serbatoio Campitelli a servizio delle contrade Valle Cerasa e Quercia dello Zucchero sarà interrotta tutte le notti dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo vista l’eccessiva quantità di acqua richiesta e probabilmente utilizzata per usi impropri. Considerato che le portate in uscita sono sempre maggiori ci sarà la possibilità, nei prossimi giorni, di interruzioni anche durante le ore diurne.