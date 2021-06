CAMPOBASSO. La società Authos Spa, nell’ambito del progetto di inclusione sociale posto in essere da “Piazza Dei Mestieri” (Torino), ha finanziato la realizzazione di scatole di cioccolatini, donati successivamente a Croce Rossa Italiana, con l’intento di ridistribuirli attraverso l’Associazione presso diverse strutture ospedaliere del territorio nazionale, come segno di riconoscenza per il lavoro prestato e come messaggio di speranza per un futuro migliore.

Per quanto riguarda la regione Molise, è stato individuato come destinatario il Cardarelli di Campobasso, che ha ricevuto 300 confezioni di cioccolatini.

Pertanto, il giorno 22/06/2021 alle ore 12, alla presenza dei rappresentanti di Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale Molise, gli operatori sanitari (Direttori, medici e infermieri) dei reparti più coinvolti dall’emergenza causata dalla pandemia, si è svolto l’evento di donazione, presso la struttura ospedaliera. L’organizzazione dell’evento è stata coordinata dai Volontari del Servizio Civile Universale, con la gentile collaborazione della dottoressa Rosamaria Tucci, referente del Dipartimento Affari Generali dell’Asrem.

Un impegno che segue di alcuni giorni quelli sul lungomare Nord di Termoli, dove in occasione della giornata mondiale della donazione di sangue erano presenti volontari della croce Rossa di Termoli del gruppo donatori che hanno portato a termine adesioni, fatto dimostrazioni di primo soccorso e misurato pressione arteriosa, ossigenazione sangue e glicemia. Molte persone che si recavano in spiaggia si sono fermate sotto il gazebo della Croce rossa italiana.