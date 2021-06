Soa: "Venti euro per 8 ore di lavoro. La crisi non deve essere sfruttamento”

TERMOLI. “Molte sono le segnalazioni di lavoratori o aspiranti stagionali precari che ricevono proposte e retribuzioni da sottopagati da parte di ristoratori e imprenditori turistici soprattutto sulla costa molisana, questa situazione di sfruttamento non giustifica le chiusure prolungate delle attività per via del Covid. La dignità e i diritti non possono essere scavalcati da sterili giustificazioni, seppure da una parte anche loro hanno sofferto la disorganizzazione politica regionale e nazionale di un sistema ormai alla frutta.

La crisi non la possono pagare i lavoratori, arriva la stagione estiva e in molte realtà i camerieri occasionali, lava piatti ecc...dalle 6 alle 8 ore vengono retribuiti anche per 20 euro, una situazione vergognosa

In questi giorni abbiamo letto esternazioni di piccoli e grandi imprenditori del turismo locale, ristoratori ecc.. che lamentano la mancanza di personale. Nessuna crisi deve giustificare lo sfruttamento. Questo sarebbe il tanto decantato sistema turistico?

Continueremo a denunciare questi metodi.

Dignitá e rispetto”.

Soa - Sindacato Operai Autorganizzati