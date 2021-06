ROTELLO. Sabato scorso intervento congiunto di Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano e dei Carabinieri Forestali per mettere in salvo e liberare poi in natura due esemplari di tasso, che erano finiti in un pozzo senz’acqua. I due roditori sono stati tirati fuori e rimessi in libertà nelle campagne di Rotello.