Caduta accidentale in via Duca degli Abruzzi, soccorsa una 79enne

TERMOLI. Il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza sono intervenuti intorno alle 8.30 in via Duca degli Abruzzi, alle spalle della stazione ferroviaria, per soccorrere un'anziana donna, che era caduta accidentalmente. Si tratta di una 79enne, T. B., trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.