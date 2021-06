Bilancio, debiti, piscine, animali e comunità energetiche sul tavolo dell’assise

TERMOLI. Si terrà il prossimo 28 giugno alle ore 9.30 in prima convocazione e il 29 giugno alle 10.30 in seconda convocazione, il consiglio comunale di Termoli. A comunicarlo è il Presidnete del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello.

Questo l'ordine del giorno:

1. documento unico dl programmazione (dup) 2021/2023 (art. 170, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000). approvazione.

2. approvazione del bilancio dl previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)

3. riconoscimento debiti fuori bilancio al sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a e lettera e d.lgs. n. 267/2000 - sentenza gdp dl termoli n. 193/2019 - pignoramento 72/2020

4. riconoscimento debiti fuori bilancio al sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a e

lettera e d.lgs. n. 267/2000 - sentenza gdp dl termoli n. 296/2019 - 1676/2020 pignoramento

5. approvazione regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini.

6. mozione prot. n. 27489 del 10.05.2021 , avente ad oggetto: 25 aprile " festa della liberazione - intitolazione dl una strada o dl una piazza cittadina.

7. mozione prot. n. 30068 del 19.05.2021, avente ad oggetto: zona rio vivo.

8. mozione prot. n. 30464 del 20.05.2021, avente ad oggetto: apertura piscina comunale per attività dl riabilitazione e fisioterapia.

9. mozione prot. n. 34810 del 10.06.2021, avente ad oggetto: comunità energetiche sul territorio comunale.