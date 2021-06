Un monumento per i caduti dell’Arma, 25 giugno la cerimonia

CAMPOBASSO. La città di Campobasso, da venerdì 25 giugno 2021, arricchirà il suo patrimonio artistico con un monumento dedicato ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri.

L’idea dell’opera è nata qualche mese fa da una condivisa volontà dell’Amministrazione Comunale con il locale Comando Provinciale, a dimostrazione della considerazione e della riconoscenza dei cittadini molisani per l’instancabile lavoro quotidiano compiuto dall’Arma dei Carabinieri a sostegno della popolazione

L’opera scultorea in onore dei caduti dell’Arma dei Carabinieri, è stata collocata in via Colle delle Api, nella rotatoria antistante il centro commerciale “Monforte”, luogo ad elevato traffico veicolare e di alta visibilità.

Il manufatto è stato realizzato in pietra di Trani e acciaio dallo scultore Fernando Izzi di Torella del Sannio, noto per le tante opere d’arte in ferro e acciaio create nel corso della sua lunga carriera d’artista.

La cerimonia di scoprimento dell’opera si terrà venerdì 25 giugno con inizio alle 10.30, davanti alle autorità regionali, provinciali e locali, nonché alla vedova e al figlio del Carabiniere Elio DI MELLA, Medaglia d’Oro al Valor Civile, caduto in servizio.

Alla cerimonia è prevista la partecipazione del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Enzo Bernardini.