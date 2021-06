SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ha ritrovato nei pressi della statale 87, vicino all’ex Zuccherificio del Molise, 4 cuccioli di cane. Li ha portati a casa per farli mangiare e bere, ma non può tenerli. Allora, per Francesca non c’è che la via dell’appello all’adozione: Ma non sono dolcissimi? Trovati per strada, quasi in un burrone. Sono 3 maschietti e una femminuccia. Taglia media. Cercano casa perché io non posso tenerli. Mi aiutate?????? Hanno circa 3 mesi». Chiunque fosse intenzionato può rivolgersi al 328.6323106.