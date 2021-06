Comunità in lutto a Petacciato, è morta Brunilde Iurescia

PETACCIATO. "Ecco, io sono con voi tutti i giorni...(M.T.28,20". Ci hai lasciato il tuo sguardo colmo di fede per lodare Dio e il creato, il tuo dolce sorriso per donare bontà e amore senza riserve, il tuo grande ottimismo per cercare il sole e le stelle ogni giorno, anche nel momento della prova. Il vento porterà la tua voce a noi e sapremo che sei nelle braccia di Dio Padre a leggere la poesia più bella. Ciao Brunilde. Ieri sera è venuta a mancare la cara figura di Brunilde Iurescia di Petacciato vedova Narducci (di Termoli ). La scomparsa della dolce Brunilde nella piccola comunità Petacciatese ha destato molta commozione, lei era molto benvoluta nel centro bassomolisano, ieri sera la notizia della sua morte, pur se ricoverata a Campobasso, ha fatto subito il giro del paese.

A darne l'annuncio la famiglia e i funerali si terranno a Petacciato giovedì 24 giugno alle ore 10.30 presso la chiesa di san Rocco a Petacciato . Alla famiglia di Brunilde Iurescia le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.