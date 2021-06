Micone ricorda la figura dell'ex assessore e consigliere regionale Paone

CAMPOBASSO. In occasione della scomparsa dell’ex consigliere e sssessore regionale Natalino Paone, il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha dichiarato: “La notizia della scomparsa di Natalino Paone lascia i mondi della cultura e della politica molisana completamente attoniti e addolorati. La passione e l’entusiasmo per la politica, che lo ha coinvolto fin da ragazzo, ha portato il professor Paone a spendere la vita al servizio delle istituzioni, prima da giovane Sindaco del suo paese, Scapoli, quindi da Consigliere regionale e poi Assessore proprio nel delicato periodo di passaggio di importanti deleghe dallo Stato centrale alle Regioni.

Passione ed entusiasmo che hanno permeato gli altri impegni della sua lunga e serena esistenza terrena: l’attività nel campo della cultura; la grande sensibilità per la storia del territorio regionale, per le sue evidenze artistiche e paesaggistiche, per i suoi collegamenti internazionali (non saranno dimenticati i suoi studi riguardanti i siti archeologici di Pietrabbondante, di San Vincenzo al Volturno, ma anche quelli sui collegamenti europei dei tratturi e dei percorsi Micaelici e Francigeni). Natalino Paone era un innamorato del Molise, per il quale si è speso senza risparmio, dando, tra le altre cose, alle stampe anche vari libri e molteplici articoli su diverse pubblicazioni locali e nazionali che ne hanno raccontato, prima di tutto ai molisani, il glorioso passato, al fine di far tracciare a ciascuno un percorso futuro da seguire finalizzato all’accrescimento della civiltà millenaria ereditata. Stimato da tutti, e rispettato da ognuno, Paone fa parte a pieno titolo della grande storia di questa regione, per la quale ha lavorato e operato con diligenza e onore sotto variegati profili. Ai familiari vanno le condoglianze e la vicinanza partecipata dell’intero Consiglio regionale”.