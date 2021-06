Nasce 'Alleanza per lo sviluppo sostenibile del Molise'

CAMPOBASSO. Si è costituito formalmente il Comitato Promotore de “L’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise – Molise Agenda 2030”, un Coordinamento di associazioni e di cittadini che si pone l’obiettivo di contribuire alla progettazione di politiche che portino il Molise sul sentiero dello sviluppo sostenibile, perseguendo il raggiungimento a livello regionale dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise – Molise Agenda 2030, è aperta sia alle persone fisiche interessate a partecipare nei Gruppi di lavoro, sia a quelle giuridiche (es: associazioni di categoria, sindacati, enti locali, GAL, imprese, l’Università del Molise, l’Ufficio scolastico regionale, associazioni culturali e ambientaliste, Terzo settore e volontariato, Fondazioni, Camere di commercio etc.) che aderiranno al Coordinamento, condividendo le finalità volte a promuovere e diffondere l’Agenda ONU 2030 sul territorio molisano. Agenda Molise 2030 nasce come movimento dal basso, apartitico, aconfessionale e senza scopo di lucro chiamato ad una sfida di enorme portata tesa ad esercitare, nelle forme più adeguate, un’azione di proposta, confronto e stimolo nei confronti delle istituzioni, dell’economia e della società nel suo insieme a livello territoriale e regionale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento delle migliori energie istituzionali

e politiche, favorendo la più ampia partecipazione delle organizzazioni della società civile e dei cittadini.

Al momento, sono già 16 le sigle che hanno deciso di aderire al progetto, ovvero Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Molise, Confederazione Nazionale Artigianato - CNA Molise, Confesercenti Molise, LegaCoop Molise, CGIL, CISL, UIL, Confindustria Molise, Legambiente Molise, ANCI Molise, Autonomie Locali Italiane - ALI Molise, GAL Molise Verso il 2000, Comune di Agnone, Comune di Castel del Giudice, la Casa dei Diritti Molise e l’Associazione Culturale Nexus.

Altre sigle, intanto, sono in procinto di adesione, come: Confartigianato Molise, Confcooperative Molise, Centro di ricerca ArIA Unimol, Associazione Cristiana Lavoratori Italiani – ACLI Molise, WWF Molise, Club Alpino Italiano - CAI Molise, Provincia di Isernia, GAL Alto Molise, l’UNPLI Molise e il Comune di Pietracatella.

Nella riunione di costituzione del Comitato Promotore sono stati definiti anche gli orientamenti programmatici del Coordinamento attraverso la sottoscrizione di un “Manifesto di valori” per rendere chiari e fruibili gli obiettivi e i campi di azione a cui il gruppo di Molise Agenda 2030 ispira il suo operato. Il Comitato Promotore avrà anche il compito di dare il via ad una campagna di adesione al Coordinamento che avrà culmine a settembre prossimo quando, con un evento pubblico, sarà formalmente presentata l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise, unitamente all’analisi del “Rapporto ASviS 2020” con focus sul Molise.

Durante l’incontro fondativo, Gianni Bottalico, referente per i rapporti con gli Enti territoriali di ASviS, ha sottolineato l’importante lavoro svolto dall’Associazione nazionale di cui è membro nel creare reti aperte di scambio di idee per permettere la concretizzazione a livello territoriale degli obiettivi dell’Agenda 2030. Bottalico ha poi confermato la piena disponibilità della struttura nazionale nel mettere a disposizione conoscenze e pratiche per attivare percorsi di cambiamento virtuosi.

La compartecipazione al progetto di cittadini, associazioni ed enti locali, rende l’Alleanza un gruppo prossimo ai bisogni dei singoli, per permettere una più ampia e approfondita conoscenza dei macro-temi globali di cui l’Agenda 2030 ONU si fa promotrice. Tale proposta, in una piccola Regione come il Molise, assume un valore ancora più forte e determinante, trasformando il territorio in un “laboratorio sperimentale” di implementazione di nuove pratiche sostenibili, al fine di far trovare i singoli e le aziende pronte a recepire le nuove sfide che traghetteranno la società verso nuovi modelli di vita e di business.

Le adesioni a Molise Agenda 2030 sono sempre aperte, per ulteriori informazioni e per iscriversi è possibile inviare una e-mail a info@moliseagenda2030.it