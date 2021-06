CAMPOBASSO. Farà il suo debutto il prossimo 27 giugno, l’edizione 2020/2021, di ‘Musica in Città’, il cartellone di eventi che trasformeranno alcuni luoghi tipici di Campobasso in palcoscenici a cielo aperto.

L’appuntamento che darà il via alla rassegna è previsto per domenica 27 giugno alle ore 11 a Villa de Capoa dove, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis si esibirà Lara Molino, cantautrice Donne, Santi e Briganti Lara Molino voce e chitarra Giuseppe Di Falco fisarmonica

Programma

MOLINO - Fòrte e gendìle MOLINO – Mazzemaràlle MOLINO – Pomponio MOLINO – L'emigrànde MOLINO - Lu Sand'Andonie BALISTRERI - Cu ti lu dissi FERRI - Te possino dà tante cortellate Di JORIO - Serenata spassose

Musicisti

Lara Molino

Donne, Santi e Briganti

Il nuovo spettacolo della cantautrice Lara Molino, “Donne, Santi e Briganti”, nasce dopo il successo del suo ultimo disco, “Fòrte e gendìle”, cantato in lingua abruzzese e del suo ultimo progetto itinerante, “La terra è di chi la canta”, diventato anche una canzone, un singolo, pubblicato il 29 settembre 2020 su tutti gli store digitali.

Durante lo spettacolo della durata di un’ora e mezza circa, la cantautrice presenta al suo pubblico diversi brani di sua produzione, antichi canti del lavoro e canzoni anche in altri dialetti (siciliano, romanesco, napoletano). Lara Molino (voce, chitarra, armonica a bocca, tamburello) si esibisce in duo, accompagnata dalla fisarmonica del Maestro Giuseppe Di Falco.

Le canzoni della cantautrice parlano di donne, emigranti, santi, briganti, e folletti, detti “Mazzemarìlle”. Il suo spettacolo, dedicato a tutte le donne del mondo, agli emigranti, ai giovani che vogliono conoscere meglio le loro origini e tradizioni, a chi lotta per un mondo più vero e giusto, senza dimenticare il passato; a chi vuole conoscere la propria identità, le proprie radici, non per chiudersi, ma per aprirsi e confrontarsi con gli altri, col mondo intero.

Biglietti ingresso: ingresso gratuito