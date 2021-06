Raddoppio ferroviario, Occhionero (Iv): “Traguardo importantissimo per direttrice Adriatica”

ROMA. “Il raddoppio della tratta Termoli-Ripalta oggi può finalmente entrare nel vivo, grazie all’approvazione del progetto definitivo da parte del Commissario straordinario di Governo”. Lo ha affermato la capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Giuseppina Occhionero. “E’ un traguardo importantissimo, che permetterà di rafforzare i collegamenti ferroviari lungo l’intera direttrice Adriatica e avvicinerà il Nord e il Sud dell’Italia, migliorando la mobilità per i cittadini e le imprese. Voglio ringraziare la viceministra Teresa Bellanova per tutto l’impegno profuso per arrivare a questo risultato su cui mi sono battuta in prima persona”.