CAMPOBASSO. Il 25 giugno 2021 rimarrà nella storia della città di Campobasso e del suo profondo legame con l’Arma dei Carabinieri è stato infatti inaugurato nel capoluogo regionale il monumento in ricordo dei caduti della Benemerita, realizzato dall’artista molisano Fernando IZZI di Torella del Sannio e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Roberto Gravina in testa.

L’opera, situata in via Colle delle Api nell’intersezione stradale “rotatoria” antistante il centro commerciale “Monforte”, consiste in un basamento in marmo sorreggente un manufatto formato da una colonna in acciaio attorniata da angeli dorati, protesa verso l’alto.

Realizzata in marmo, acciaio e pietra di Trani, la scultura è composta da un basamento in marmo sorreggente un'opera consistente in una colonna in acciaio attorniata da angeli dorati, protesa verso l'alto; gli angeli, stilizzati in chiave moderna, rappresentano i militari dell'Arma caduti in servizio che volano verso il cielo, formando una spirale protesa verso l'alto.

Le sue dimensioni, quasi otto metri di altezza e due di larghezza, rendono l’opera particolarmente imponente e visibile proponendola come punto focale e identificativo dell’area e richiama i concetti di lealtà, fedeltà ed altissimo senso del dovere degli appartenenti all’Arma.

Per lo scultore molisano IZZI, il monumento in onore dei Caduti dell’Arma dei Carabinieri va ad aggiungersi alle tante opere d’arte in ferro create nel corso della sua lunga carriera d’artista.

Alla cerimonia di inaugurazione, che ha avuto inizio alle ore 10.30, hanno presenziato le più alte cariche civili, militari e religiose del Molise. Di spicco, la presenza come massima autorità del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Enzo Bernardini a testimonianza dell’importanza conferita all’opera dall’Istituzione in ricordo dei tanti caduti susseguitisi nel corso degli oltre duecento anni di storia.

Dopo lo scoprimento del monumento, che ha destato qualche momento di commozione tra i presenti, si sono susseguiti gli interventi del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Emanuele Gaeta, dello scultore dell’opera, del Sindaco di Campobasso e del Vice Comandante dell’Arma Gen. C.A. Enzo Bernardini. Tutti hanno rimarcato l’impegno dell’Arma per la difesa della legalità e della pacifica convivenza civile, sottolineando il legame indissolubile tra i Carabinieri e la popolazione.

DISCORSO DEL COLONNELLO GAETA

Autorità civili, religiose e militari, signor generale, signori e signore, carabinieri tutti in servizio e in congedo. innanzitutto grazie per la vostra presenza. Grazie al signor vice comandante generale dell’arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Enzo Bernardini per l’onore e il particolare significato della sua presenza qui oggi per l’arma e per i carabinieri molisani. Ringrazio il sindaco di Campobasso e l’artista scultore Fernando Izzi per aver sin da subito sposato l’idea di questo progetto. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo monumento e di questa direi storica giornata.

Oggi con questo monumento vogliamo ricordare tutti i caduti dell’arma dei carabinieri: campobassani (e il mio deferente saluto e pensiero va al Carabiniere Di Mella medaglia d’oro al merito civile alla memoria e ringrazio della presenza la moglie signora Lucia Tamilia e il figlio Luca), molisani, ma anche tutti i carabinieri caduti per difendere e servire la patria. Loro sono degli angeli come quelli che circondano la colonna del monumento e salgono in cielo.

Il Molise c’è ed esiste. eccoci siamo qua con un monumento ai caduti dell’arma (e moltissimi sono caduti in Molise testimoniando fedeltà alla patria e al giuramento prestato) ma non solo, a breve verrà pubblicato anche un meraviglioso libro sull’arma del Molise che ripercorre, attraverso le gesta dei carabinieri, la storia di questa regione.

Oggi per me è un momento particolarmente significativo perché’ arriva dopo tre anni intensissimi dove ho avuto l’onore e il piacere di servire l’arma in questa terra meravigliosa.

Posso dire di essere orgogliosamente soddisfatto della passione e dell’impegno con cui tutti i carabinieri si sono prodigati nel servire il cittadino e la patria facendo sentire la presenza dell’arma dai piccoli paesi fino al capoluogo di regione con tenacia e permettetemi con amore. I risultati ottenuti e l’affetto che la popolazione tutta ci ha mostrato sono stati e sono per noi motivo di orgoglio e di forza per continuare ad operare per il bene di questa meravigliosa regione.

Il mio grazie di cuore a tutti i presenti, alla popolazione e ai Carabinieri tutti.

DISCORSO DEL VICE COMANDANTE DELL'ARMA

A premessa del mio intervento desidero ringraziare le autorità civili, religiose e militari, qui convenute, che, con la loro presenza, conferiscono solennità a questa cerimonia e testimoniano tangibilmente la loro vicinanza all’arma dei Carabinieri.

un particolare saluto all’avv. Roberto Gravina, sindaco del comune di Campobasso, amministrazione che ha voluto e promosso l’odierna iniziativa.

Un saluto ed un sincero ringraziamento a Fernando Izzi, ideatore e scultore di questo bellissimo monumento dedicato a tutti i carabinieri caduti.

È passato tanto tempo dal gennaio del 1861 quando i primi carabinieri, al comando del Capitano Adolfo Piroth, giunsero a Campobasso, per costituire in terra molisana il primo presidio del nuovo stato unitario, a garanzia del percorso di unificazione nazionale.

La compagnia Carabinieri di Campobasso, che troverà un’iniziale sistemazione in via sant’Antonio Abate, sarà dal 1861 il fulcro dell’organizzazione dei primi presidi sul territorio regionale: le luogotenenze di Isernia e Larino e le stazioni di Boiano, Forlì del Sannio e Agnone.

Nel corso di 160 anni la presenza dell’arma in questo capoluogo è cresciuta con l’istituzione di un comando di divisione (cioè di un comando a livello provinciale) nel 1907, di un comando di gruppo nel 1936 e infine, con la trasformazione di quest’ultimo, nel 1992, nel comando provinciale che, ancora oggi, attraverso le 4 compagnie di Campobasso, Bojano, Termoli e Larino e le dipendenti 44 stazioni, assicura l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio della provincia, con il tradizionale modello organizzativo dell’arma, basato sulla prossimità alle esigenze dei cittadini.

La nostra vicinanza alla comunità trova oggi uno speciale riconoscimento con questo monumento in onore e memoria del contributo di sangue versato dai Carabinieri per il nostro paese.

Con questi sentimenti mi rivolgo a voi, Carabinieri del comando provinciale di Campobasso, cui è affidata, in sinergia con le altre forze di polizia, la tutela della legalità.

Voi siete i veri protagonisti della presenza dell’arma in questi territori, in cui assolvete con impegno e determinazione il compito primario, da 207 anni, di ogni carabiniere: la sicurezza della collettività!

Il vostro operato onora la memoria dei tanti carabinieri che ci hanno preceduto, indicandoci la via della dedizione e del dovere, come Angelo Coggini, primo Carabiniere caduto in Molise il 26 giugno del 1861 a Roccasicura (IS) durante un servizio di contrasto al fenomeno del brigantaggio.

È un impegno che si rafforza nel ricordo del Carabiniere Giuseppe Testa, medaglia d’argento al valor militare, a cui è intitolata la caserma di Corso Mazzini, che ospita il comando provinciale dal 1880, figlio di questa terra, tragicamente caduto a bassano del grappa durante il primo conflitto mondiale.

Ed è un impegno che si ravviva nella figura del carabiniere Elio Di Mella, medaglia d’oro al merito civile, in servizio presso la stazione di Campobasso, barbaramente ucciso ad Avellino il 7 ottobre 1982, durante un servizio di traduzione di un pericoloso esponente della criminalità organizzata.

Nell’inchinarmi di fronte alla sua memoria ed a quella di tutti i nostri caduti, rivolgo alla moglie (signora Lucia) e al figlio (Luca), qui presenti, il mio più affettuoso abbraccio, nella consapevolezza che questa iniziativa è la conferma del sincero sentimento d’affetto dei cittadini di Campobasso e di tutti i molisani verso i loro Carabinieri.

Desidero altresì sottolineare come sia importante anche la collocazione stessa data all’opera: via Colle delle Api, un’arteria viaria percorsa da tanti lavoratori che, ogni giorno, danno il loro contributo operoso per il benessere della comunità.

Prima di concludere, consentitemi di esprimere un ultimo ringraziamento, a titolo personale.

È il ringraziamento di chi, da 39 anni, e non solo per ragioni sentimentali, si sente molisano a tutti gli effetti e che ama profondamente questa terra: grazie, grazie di cuore per questo monumento che rende onore a tutti i carabinieri che in queste terre operano, di giorno e di notte, al solo fine di contribuire, con determinazione e spirito di servizio, alla tutela e alla crescita del nostro Molise.

Grazie.