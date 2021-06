CAMPOBASSO. Ci sono anche sette dipendenti molisani tra i 1200 di Poste Italiane che compongono il tricolore record, alto 60 metri e largo 15, installato a Roma nella sede centrale dell’azienda, nel quartiere Eur, per sostenere la Nazionale di calcio impegnata ad Euro2020.

Sono stati tantissimi in tutta Italia i dipendenti che hanno partecipato all’iniziativa #Posteitaliani, inviando la propria foto e, “mettendoci la faccia”, hanno voluto incoraggiare gli Azzurri. Tra loro, Umberto Di Bello, direttore dell’ufficio postale di Montecilfone, e Cristian Filippone, sportellista nell’ufficio postale di Venafro.

Umberto Di Bello, 40 anni, di Montenero di Bisaccia, in Poste dal 2002 e da cinque anni direttore a Montecilfone, racconta come ha partecipato all’iniziativa: “Ho appreso di questa possibilità sulla intranet aziendale e da grande appassionato di calcio e tifosissimo della Nazionale non potevo fare altro che mettermi in gioco. Quando mi è arrivata la mail di conferma sono stato felicissimo, sono piccole cose che ci rendono orgogliosi di far parte di una grande azienda che ha voluto far sentire il proprio sostegno attraverso i volti dei dipendenti, quelli familiari alla gente perché ci mettono la faccia tutti i giorni. Credo che Poste Italiane e la Nazionale condividano soprattutto questo valore, ovvero quello di essere tra la gente e per la gente”. Umberto racconta anche come sta vivendo questi Europei: “Le partite le guardo a casa con mio figlio Antonio, di 4 anni, che ha imparato da poco l’inno di Mameli e lo canta di continuo, anche quando non c’è la partita dell’Italia. A me non resta che assecondarlo e cantare insieme a lui, sono felice che anche lui si senta in qualche modo parte di questa avventura”.

Cristian Filippone, 38 anni, è originario di Vairano Patenora (Caserta) ma vive da anni a Pozzilli e lavora come sportellista nel vicino ufficio postale di Venafro. “Sono venuto a conoscenza dell’iniziativa #Posteitaliani tramite l’app NoidiPoste, che consulto quasi quotidianamente perché mi piace rimanere aggiornato sulle tante attività della mia azienda. Così ho voluto provarci anch’io, ma pensando al numero enorme di dipendenti in tutta Italia non avevo troppe aspettative. Invece è andata bene e quando ho ricevuto la mail aziendale che mi annunciava che la mia foto sarebbe andata a comporre il maxi tricolore esposto a Roma mi sono emozionato”. Una gioia davvero grande e subito condivisa: “Ho chiamato la mia compagna per annunciarglielo, ero felice come un bambino. Un vero orgoglio per me, che sono legatissimo a Poste e alla Nazionale, far parte del gruppo di colleghi che rappresentano l’azienda in questa iniziativa a sostegno dell’unica squadra in grado di unire tutti i tifosi italiani da Nord a Sud”.

Poste Italiane è partner della Nazionale di calcio come Top Sponsor al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sostenendo il progetto di rinnovamento che la Figc porta avanti da tempo e condividendo lo stesso rispetto per i valori sportivi, il radicato e profondo rapporto con il Paese e la capacità di fare squadra per raggiungere i traguardi più impegnativi.