Centauro soccorso dal 118 dopo una caduta in scooter

TERMOLI. Un 51enne di Termoli è stato soccorso dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di via Biferno in ambulanza in via dei Pruni, dove è caduto mentre era in sella allo scooter.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18. Il centauro è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per gli opportuni accertamenti.