Centauro esce fuori strada a Montenero, 37enne trasportato al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Uscita di strada in moto per un 37enne di Montenero di Bisaccia nella serata di ieri. Il centauro, L. D. B. le sue iniziali, è scivolato mentre era in sella al veicolo, mentre percorreva un tratto di strada brecciata, rovinando a terra.

Nell’impatto si è procurato varie escoriazioni su tutto il corpo.

E’ stato soccorso dal 118 Molise della postazione di Montenero, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Il sinistro è avvenuto alla rotatoria di Villa Santa Maria, in contrada Colle Rampone, poco dopo le 20.