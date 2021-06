SAN MARTINO IN PENSILIS. Confronto sullo sviluppo sostenibile a San Martino in Pensilis nel tardo pomeriggio di oggi. “Il rapporto tra l’uomo e il pianeta nel terzo millennio, riflessioni su etica, politica ed economia per la cura della casa comune”, questo il titolo della tavola rotonda, a cui prendono parte, dalle 18, in piazza Domenico D’Adderio, il presidente della Fondazione San Leo, Giuseppe Carriero; monsignor Leo Boccardi, nunzio apostolico in Giappone; il governatore del Molise, Donato Toma, il sindaco Giovanni Di Matteo, a cui sono affidate le conclusioni, e il vicepresidente di Legambiente Molise, Giorgio Arcolesse. Presente anche l’esperto in consulenza aziendale e innovazione, Renato Bogoni.