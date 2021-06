Rottura sulla rete idrica a Guglionesi, flusso in uscita dal serbatoio sospeso per alcune ore

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che nella mattinata dI oggi, a seguito di una improvvisa rottura già localizzata nella rete idrica in zona rurale, i tecnici di Molise Acque stanno provvedendo alla tempestiva riparazione in corso.

Si comunica che, dalle ore 13 fino alle ore 17 circa, il serbatoio di accumulo sarà momentaneamente sospeso nel flusso in uscita per consentire le operazioni di riempimento e successiva ridistribuzione idrica nella rete comunale.