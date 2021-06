Sede UniMol di Termoli, summer camp gratuito di Scienze turistiche

TERMOLI. Il Summer Camp di Scienze Turistiche dell’Università degli Studi del Molise offre a studenti e studentesse delle scuole superiori la possibilità di avvicinarsi ad alcuni temi di studio del turismo e consente di fare approfondimenti teorici, esperienze di laboratorio, visite sul campo.

Il Summer Camp è completamente gratuito e si svolgerà dal 13 al 14 luglio 2021 presso la sede di Termoli del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, dove ha sede il polo turistico dell’Unimol.

Perché un Summer Camp in Scienze Turistiche?



Il turismo è una delle principali attività economiche italiane e, dopo il record del 2019 e lo shock pandemico del 2020, il Recovery Plan ha destinato consistenti risorse finanziarie al rilancio delle attività turistiche.

Questo momento in cui si richiedono forti competenze organizzative e gestionali è quindi quello opportuno per intraprendere un percorso di alta formazione nel campo del turismo, in vista della sua certa ripresa specie nelle località montane e a vocazione culturale, storico-artistica e paesaggistica.

La laurea in Scienze Turistiche Unimol forma proprio le figure professionali capaci di lavorare in posizione qualificata nella valorizzazione turistica dei territori.

Iscrizioni aperte fino al 30 GIUGNO 2021.

Per l’iscrizione clicca sul link: https://www2.dipbioter.unimol.it/summer-camp/summer-camp-turismo/.

La partecipazione è completamente gratuita, ma i posti disponibili sono limitati!

Affrettati, non vorrai perdere una tale occasione!

Per ulteriori informazioni, contattare il prof. Marco Petrella, Delegato all’Orientamento del Corso di Laurea in Scienze Turistiche.

Via Duca degli Abruzzi snc, 86039 Termoli (CB), email: marco.petrella@unimol.it