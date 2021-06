CAMPOBASSO. Paolo Spina è stato riconfermato, all’unanimità e a scrutinio segreto, presidente della Camera di Commercio del Molise. L’elezione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi a conclusione della cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Camerale nominato, come previsto dalla vigente normativa, con decreto del presidente della Regione.

Oltre al governatore, Donato Toma, erano presenti il presidente uscente dell’Ente camerale molisano, Paolo Spina, il vicepresidente vicario, Andrea Prete, e il vicepresidente, Tommaso De Simone, in rappresentanza di Unioncamere.

Nel ringraziare i componenti uscenti del Consiglio camerale e nel formulare gli auguri di buon lavoro ai subentranti, Toma ha sottolineato l’importanza dell’evento, un’occasione per tracciare il bilancio di quanto fatto nel mandato 2016-2020 ma, soprattutto, per intraprendere un nuovo percorso che caratterizzerà i prossimi anni.

«Siete un punto di riferimento fondamentale per il tessuto imprenditoriale e per l’intero territorio molisano», ha detto Toma.

«In questa fase - ha proseguito – dobbiamo profondere il massimo impegno per rilanciare il nostro Molise, mediante una programmazione attenta e corrispondente alle esigenze di cittadini e imprese. Il tessuto economico locale è caratterizzato dalla prevalenza di piccole imprese. Durante i mesi più duri del Covid-19, come Regione, abbiamo messo in campo diverse risorse, mediante avvisi pubblici, per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva. Ora, però, bisogna rimettersi in moto per ripartire definitivamente. Guardare al futuro con fiducia e speranza è il nostro obiettivo».

«La Camera di Commercio – ha concluso - avrà un ruolo importante: sono certo che lo svolgerà nel migliore dei modi, come del resto è avvenuto fin qui, e che potremo intensificare ancor di più la collaborazione interistituzionale».