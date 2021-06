Spina rieletto presidente Camera Commercio, congratulazioni di Confcommercio

CAMPOBASSO. L'intero sistema confederale Confcommercio Molise esprime congratulazioni per Paolo Spina, riconfermato oggi alla guida della Camera di Commercio del Molise.

“La rielezione – afferma il direttore regionale Irene Tartaglia - rappresenta il giusto riconoscimento alla persona e al professionista che nel proprio percorso, sia alla guida della nostra associazione che come presidente del sistema camerale, ha saputo coniugare le qualità umane con l'impegno e la dedizione a servizio del bene comune. Siamo certi che Spina continuerà a portare un contributo di idee e progetti per la ripresa economica della nostra regione, tenendo unito il mondo dell’impresa, affrontando con caparbietà – conclude Tartaglia - le sfide che attendono l’ente nei prossimi anni, tutelando il tessuto economico e la massima occupazione in Molise”.