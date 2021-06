Camera di commercio: Vittorio Nola augura buon lavoro a Paolo Spina

CAMPOBASSO. Il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Molise, Vittorio Nola, augura buon lavoro a Paolo Spina, riconfermato presidente della Camera di Commercio del Molise.

“La conferma al vertice di un qualsiasi gruppo di lavoro - dice Nola - è sempre il segnale di una proficua attività svolta. A questa regola non fa eccezione la rinnovata fiducia che il Consiglio dell’Ente ha espresso nei confronti di Paolo Spina. Una buona notizia per il Molise che nell’immediato futuro si avvia ad affrontare le sfide e, soprattutto, a cogliere le opportunità che arriveranno dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

C'è bisogno di professionalità, di collaborazione e di unità d’intenti per favorire la ripartenza del nostro territorio. Ritengo - conclude Nola - che la presenza di Spina alla guida della Camera di Commercio del Molise, tornata centrale nel sistema produttivo regionale, vada proprio in questa direzione”.