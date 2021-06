ROMA. La deputata molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, è intervenuta ieri nell'aula di Montecitorio nell'ambito della discussione generale sulla ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore Its Academy, in attuazione del Pnrr.

Il testo prevede importanti investimenti nello sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria per facilitare l'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro nelle imprese. È previsto un fondo per mettere in campo concrete misure per il riequilibrio territoriale dell'offerta formativa degli Its Academy, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree più svantaggiate. Un provvedimento che ha l'obiettivo di rilanciare il settore dell'istruzione e formazione tecnica superiore, considerato strategico per lo sviluppo nazionale.