Consiglio regionale, atto di indirizzo sul polo logistico al Cosib

CAMPOBASSO. E’ tornato a riunirsi oggi, presieduto dal Presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale. In apertura di seduta il Presidente Micone ha ricordato la figura dell’ex Consigliere ed Assessore Natalino Paone recentemente scomparso, chiedendo all’Aula di osservare, in suo onore, un minuto di silenzio. L’Assemblea ha quindi provveduto ad eleggere Clementina Gianfrancesco quale componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente per il diritto allo studio universitario "Esu", in sostituzione di un membro dimessosi nelle scorse settimane. Non ha partecipato alla votazione, non ritirando l’apposita scheda per l’espressione del voto, il Consigliere Manzo. Il Consiglio ha poi valutato l’Ordine del giorno, a firma dei Consiglieri Primiani (da questi presentato all’Aula), Greco, Nola e De Chirico, avente ad oggetto "Insufficienza fondi per erogazione borse di studio. Richiesta convocazione audizione in IV Commissione permanente". Sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Manzo, Cefaratti, Greco e del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Di Baggio. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

Con l’atto di indirizzo varato il Consiglio regionale, perso atto dell’insufficienza dei fondi per l’erogazione di borse di studio da parte dell’ESU, impegna e autorizza il Presidente della IV Commissione ad avviare un’indagine conoscitiva attraverso l’audizione dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte e dei portatori di interessi, affinchè, all’esito della quale, si individuino le responsabilità e si trovi una soluzione definitiva per il superamento delle difficoltà evidenziate.

Ancora, l’Assemblea ha esaminato la Mozione, a firma del Consigliere Romagnuolo (da questi illustrata all’Aula), avente ad oggetto: "Polo logistico da 800 posti di lavoro al Cosib di Termoli".

Sono intervenuti per dichiarazione di voto il Consigliere Greco e il presidente della Giunta Toma. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità. Con l’atto di indirizzo assunto il Consiglio impegna il Presidente della Regione ad un tempestivo e puntuale interessamento alla vicenda, e qualora fosse già al corrente, di rendere noti, a stretto giro, i particolari sulla possibile collocazione del polo logistico nell’area del Cosib di Termoli con riferimento, inoltre, ai tempi di realizzazione.

Si sono quindi svolte tre interrogazioni: Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del Consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Contributi per l'acquisto di parrucche per pazienti oncologici. Legge regionale n. 62". Ha fornito risposta il Presidente della Giunta regionale Donato Toma. L’interrogante si è detto soddisfatto.

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del Consigliere Greco, ad oggetto "Nomina nuovo R.P.T.C. nella persona del Direttore del 3° dipartimento "Risorse umane". Ha fornito risposta l’Assessore al personale Quintino Pallante; l’interrogante si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.

Interrogazione con risposta scritta, a firma dei Consiglieri Fanelli e Primiani, ad oggetto "Richiesta di informazioni circa l'iter di Istituzione del Parco Nazionale del Matese". Ha fornito risposta il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Roberto di Baggio. Gli interroganti si sono detti non soddisfatti della risposta ricevuta.

Il Consesso è dunque tornato ad esaminare gli atti di indirizzo valutando, in particolare, la Mozione, a firma dei Consiglieri Primiani (da questi illustrata all’Aula), Greco e Nola, ad oggetto "Esenzione temporanea del pagamento ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid -19". Sono intervenuti per dichiarazione di voto il Consigliere Fanelli e il Presidente della Regione Toma. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

Con la mozione votata il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta regionale ad intraprendere tutte le interlocuzioni necessarie con la struttura Commissariale per il rientro dal deficit sanitario al fine di disporre, in tempi brevi e nelle more di una decisione unitaria assunta a livello nazionale, l’esenzione temporanea per il pagamento del ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid - 19, al fine di tutelare la salute collettiva di tutti i cittadini molisani precisando che tali prestazioni sono erogate ai sensi dell’art. 1 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 124/1998 senza oneri in capo all’assistito, fino alla data di introduzione dell’esenzione nazionale. L’Assemblea legislativa ha, inoltre, valutato la Mozione, a firma del Consigliere Cefaratti (dallo stesso illustrata all’Aula, avente ad oggetto "Riduzione degli spazi e conseguentemente delle prestazioni del Centro di Malattie Rare e Croniche (Centro Regionale Fibrosi Cistica) dell'Età Evolutiva dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso - Richiesta individuazione nuovi spazi".

E’ intervenuto per dichiarazione di voto il Presidente della Regione Toma. La Mozione è stata approvata all’unanimità. Con l’atto di indirizzo assunto l’Assise impegna il Presidente della Giunta regionale a voler tempestivamente invitare l’A.S.Re.M. alla ricerca di idonei locali che possano consentire il ripristino della situazione preesistente e permettere ai tre comparti suddetti (endocrinologia pediatrica, test del sudore e fibrosi cistica) di poter continuare ad operare in autonomia e in spazi separati.