Coppia in vacanza smarrisce portafogli e documenti in Corso Umberto, l'appello

TERMOLI. Appello accorato quello di una coppia in vacanza a Termoli che ha smarrito un portafogli con soldi, ma soprattutto documenti. Si tratta di un militare e per questo, chiunque lo trovi, è pregato di riconsegnarlo alle forze dell'ordine oppure di contattare direttamente il numero: 328 868 9283. Lo smarrimento è avvenuto in Corso Umberto, nei pressi dell'Unicredit. Il portafogli è di Luciano Andreoli.