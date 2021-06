MONTENERO DI BISACCIA. Solo un contagio su oltre 40 tamponi e la sindaca Simona Contucci revoca una delle ordinanze: «L’Asrem ci ha comunicato la presenza di un nuovo positivo al Sars-Cov-2: si tratta di una persona che mi aveva già preannunciato la sua positività al tampone molecolare e che, quindi, era già stata inserita nel novero dei positivi che avevo comunicato nei giorni scorsi. La buona notizia è sicuramente l’esito negativo della quasi totalità dei cinquanta tamponi effettuati sugli operatori di “Villa Santa Maria”: solo ad uno di loro, non residente a Montenero, è stata infatti rilevata la positività al virus. Questi risultati ci fanno tirare un parziale sospiro di sollievo, in quanto fotografano una situazione stabile e nei limiti di quello che avevamo previsto; ovviamente attenderemo gli esiti degli altri tamponi che verranno effettuati nel corso di questa settimana, che ritengo saranno determinanti per poter considerare effettivamente circoscritta l’estensione del contagio. Informo infine che ho provveduto a revocare la precedente Ordinanza sindacale n. 31/2021, con la quale avevo disposto la chiusura immediata della Scuola per l’Infanzia paritaria “Maria Santissima di Bisaccia”, essendo venute meno le condizioni che ne avevano richiesto l’adozione».