Covid, Epaca-Coldiretti comunica proroga pagamento Inps e bonus lavoratori agricoli

CAMPOBASSO. Epaca Coldiretti Campobasso informa che, a seguito delle pressioni effettuate da Coldiretti sull'INPS, l’Istituto per la Previdenza Sociale ha differito il pagamento dei contributi per i lavoratori autonomi agricoli. Nel dettaglio la proroga interessa la prima rata dell’anno 2021, la cui scadenza era fissata per il prossimo 16 luglio 2021. Ad oggi, tuttavia, l’Inps non ha ancora comunicato la nuova data di scadenza.

Si attendono adesso le istruzioni per la presentazione delle domande di esonero contributivo, previste dai vari decreti che si sono succeduti nell'ultimo anno, che, si ricorda, riguardano i mesi di novembre/dicembre 2020 e gennaio/febbraio 2021, quindi riguardanti la 4 rata del 2020 e la prima rata del 2021. Epaca Coldiretti Campobasso comunicherà tempestivamente ai propri associati ed agli assistiti le date utili per la presentazione delle relative istanze di esonero.

Sono altresì aperte le domande per il bonus di 800 euro per i lavoratori agricoli a tempo determinato, così come previsto dal decreto Sostegno BIS. Tutti i braccianti agricoli, che nell’anno 2020 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, possono accedere a tale beneficio presentando la relativa domanda. Tale indennità è incompatibile con il reddito di emergenza. Gli uffici Epaca/Coldiretti sono a disposizione per l’inoltro delle relative domande e per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. Si rammenta altresì che dal 1 luglio si potranno ripresentare le domande per il Reddito di Emergenza-REM ed in questi giorni tutti coloro che hanno già presentato la domanda tramite il patronato Epaca saranno ricontattati per verificare se sussistono i requisiti per l’inoltro della nuova istanza.