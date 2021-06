Chiamata di imbarco per marittimo italiano o comunitario da imbarcare sul m/p Nonno Rocco

TERMOLI. Al fine di dare massima diffusione, si informa che alle ore 09:30 del giorno 02/07/2021 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di n° 1 (uno) marittimo italiano/comunitario da imbarcare come ”bassa forza” a bordo del M/p denominato “Nonno Rocco” iscritto al n.TM 289 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio di TERMOLI, abilitato alla pesca costiera ravvicinata, facente porto base/logistico nel porto di Termoli.

Il marittimo/i interessato/i dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 02/07/2021 muniti di libretto di navigazione, tesserino di iscrizione nel registro pescatori, certificati medici di idoneità all’imbarco (visita preventiva e biennale se di prima categoria).

Significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.