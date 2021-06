CAMPOBASSO. Un mese di luglio ricco di eventi musicali, teatrali e cinematografici è quanto l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha progettato per il cartellone di eventi di “Luglio in Città”.

“Abbiamo messo in rete e programmato un articolato calendario di manifestazioni culturali del genere più vario e siamo certi che questi, come accaduto per gli eventi proposti nel mese di giugno, troveranno un’ampia partecipazione. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Continueranno a susseguirsi in villa De Capoa, ogni domenica alle 11.00, i concerti di Musica in Villa a cura dell’Associazione Amici della Musica W. De Angelis, ma ci sarà spazio anche per il teatro, con lo spettacolo Misura per Misura a cura della Compagnia Stabile del Molise che abbiamo patrocinato come Comune di Campobasso e che si terrà proprio il 1 luglio al Castello Monforte, oltre al primo spettacolo, previsto per il 30 luglio, del XXV Festival del Teatro Popolare e della Tradizione. Sempre a luglio, inoltre, avremo anche due rassegne: Clamori, a cura dell’associazione Alesia 2007, che prevede laboratori di scrittura con Valentina Farinaccio e diverse presentazioni con autori, e la oramai consolidata e attesissima rassegna di Cinema al Corso, a cura dell’Associazione Kiss me deadly, con cinque appuntamenti con il cinema all’aperto in piazza della Vittoria.

Continueremo poi, anche a luglio, a proporre il trekking urbano e le giornate naturalistiche, completando così un ventaglio di proposte e appuntamenti davvero ricco e che danno il senso concreto e tangibile di quanto questa Amministrazione abbia provveduto a mettere in campo, con assoluta celerità, per permettere al mondo artistico e culturale una ripresa immediata, non appena le normative e le leggi lo hanno consentito.”

Come detto dall’assessore Felice, il cartellone di luglio in città si aprirà giovedì 1 luglio, con “Misura per Misura” di W. Shakespeare, spettacolo teatrale della Compagnia Stabile del Molise, al Castello Monforte. Prenotazione obbligatoria al 3498779800, costo del biglietto 10 euro, due gli spettacoli previsti, uno alle 18.30 e il secondo alle 21.30.

“Musica in Villa” tornerà a villa De Capoa tutte le domeniche di luglio, ovvero il 4, l’11, il 18 e il 25 con una serie di concerti previsti e a ingresso gratuito, sempre alle ore 11.00.

Sempre l’associazione Amici della Musica W. De Angelis, venerdì 30 luglio, presenterà il primo appuntamento musicale di “Voci dal Castello”, con uno spettacolo previsto per le ore 21.00 al Castello Monforte.

Domenica 11 luglio ci sarà la giornata naturalistica con la camminata sul tratturo Lucera - Castel di Sangro, a cura dell’associazione Tratturando. Prenotazione ai numeri 3394556291 e 3317929000. Partenza prevista da Santo Stefano alle ore 7.30.

Sabato 17 luglio sarà la volta del trekking delle contrade con il percorso tra le contrade Feudo e Cacciapesci, insieme all’Associazione Inforesta. Prenotazioni al 3391962870.

Da lunedì 19 luglio fino a venerdì 23 luglio, l’associazione Alesia 2007, in villa De Capoa, proporrà la rassegna “Clamori”, che prevede laboratori di scrittura, con Valentina Farinaccio, presentazioni librarie e incontri con gli autori.

Luglio sarà il mese anche di “Cinema al Corso”, la rassegna, curata dall’Associazione Kiss me deadly che torna, per la terza estate, a proporre il cinema all’aperto in piazza della Vittoria. Il programma di “Cinema al Corso” prevede: il 19 luglio la proiezione di “Greenland”, il 20 luglio “Spirit il ribelle”, il 21 “The Father”, il 22 “Crudelia”, il 23 “Non odiare”. Tutte le serate inizieranno alle ore 21.30.

Venerdì 30 luglio al Parco De Filippo, alle ore 21.00 a cura dell’Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, prenderà il via la XXV edizione del Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione, con lo spettacolo “L’opera dei pazzi”, messo in scena dall’Associazione Teatrale Nolana Pipariello.

A chiudere il mese di appuntamenti di “Luglio in Città ci sarà”, sabato 31 luglio, Marcella Crudeli e il suo Magisterium pianistico, con musiche di Chopin e Ravel, al teatro Savoia, alle ore 18.00, a cura del Liceo Musicale G. M. Galanti di Campobasso.