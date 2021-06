Il 1 luglio partono le immatricolazioni UniMol per l’anno accademico 2021-2022

CAMPOBASSO. Giovedì 1° luglio si aprono le immatricolazioni per l’a.a. 2021-2022 all'Università degli Studi del Molise. È questa l’importante novità che il Rettore, Prof. Luca Brunese, presenta.

L'inizio anticipato delle iscrizioni consentirà l’avvio delle lezioni già dal 20 settembre.

L'offerta formativa dell’Università del Molise si conferma completa e trasversale, nella sua articolazione in 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali di cui 2 con la possibilità di doppio titolo internazionale – quello in Sicurezza dei sistemi software con l’Università della Svizzera Italiana e quello in Scienze politiche e delle istituzioni europee

con l'Università di Cordoba in Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico).

Due le novità di quest'anno: il corso triennale in Fisioterapia e la magistrale in Ingegneria Biomedica in cooperazione con l'Università di Cassino e l'Università del Sannio.

Un aumento dell'offerta che corrisponde al claim della campagna promozionale di quest'anno: UniMol, molto più di un’università!

Che aspettare, non resta che Immatricolarsi e iscriversi, al più presto, per vivere. UniMol, molto più di un’università