Manutenzione sugli impianti di sollevamento di Molise Acque, sospeso flusso idrico

PETACCIATO. Estate significa disagi idrici nel basso Molise? Giovedì mattina Molise Acque impegnata in lavori manutenzione sugli impianti di sollevamento a Guglionesi, sospenderà erogazione flusso idrico per l'intera mattinata. Il messaggio del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo: «Considerato che il nostro serbatoio presenta un livello idrico accettabile, al momento non sono previste chiusure. Si raccomanda, al fine di scongiurare chiusure notturne, di utilizzare l’acqua potabile solo ed esclusivamente per uso domestici. L’acqua potabile è un bene prezioso che non va assolutamente utilizzata per fini agricoli».

Problemi invece a Larino, «dal tardo pomeriggio di oggi: a causa dell’esiguità di acqua nel serbatoio Campitelli interrotto il flusso idrico in contrada Monti Valle Cerasa dalle 18 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina Ci scusiamo per il disagio e ribadiamo l’invito ad un uso responsabile dell’acqua».