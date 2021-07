Comunicazione al partenariato per il periodo programmatico 2021/2027

CAMPOBASSO. L’Amministrazione regionale ha avviato il processo interlocutorio che consente al Partenariato economico e Sociale di fornire il proprio contributo di politica pubblica, tipologie di intervento, azioni, strumenti, sul prossimo periodo di programmazione regionale finanziato dai fondi europei, tenendo conto del fabbisogno di investimento riportato per ogni azione specifica dei settori di ricerca e innovazione, digitalizzazione, energia, climi e rischi, acqua, rifiuiti, biodiversità, infrastrutture digitali, ferrovie strade e porti, mobilità urbana e occupazione.

Secondo l’art 4 del Codice Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europeo (Reg. UE 240/14), i componenti del partenariato per i programmi devono comprendere le seguenti macrocategorie:

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali;

c) organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Pertanto, chiunque non fosse stato direttamente coinvolto nella fase di consultazione partenariale pur rispondendo ai criteri sopra elencati e, purchè rappresentativo di interessi collettivi, qualora interessato a partecipare, può:

•contattare la Regione Molise all’indirizzo e- mail porfesrfse@regione.molise.it , indicando nell’oggetto “consultazione partenariale 21/27” e specificando nel corpo della mail il tipo di ente/associazione di riferimento;

•accedere alla pagina web dedicata alla consultazione partenariale https://moliseineuropa.regione.molise.it/node/415 e rilasciare il/i proprio/i contributo/i attraverso la compilazione di uno o più questionari.