PETACCIATO-MONTENERO DI BISACCIA. Con l’arrivo di luglio riparte anche il servizio di navette per il mare dedicato a residenti e turisti che alloggiano a Petacciato e Montenero di Bisaccia. Due servizi essenziali, per altrettante località a vocazione turistica, che permetteranno di godersi una splendida giornata al mare senza il fastidio di dover cercare parcheggio, rischiando di lasciare l’auto in sosta vietata.