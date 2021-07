LARINO. L’“Arci Pesca Fisa” di Larino organizza per domenica 4 luglio il “7° Trofeo Sampei, 5° Memorial Davide Romano” per ragazzi e ragazze di età compresa tra 6 e 12 anni sul fiume Biferno, a valle del Liscione, presso il Ponte dello Sceriffo bivio di Larino, nel tratto compreso tra il km. 62 e 64 della Statale 467 “Bifernina”.

L’Associazione riprende l’attività annuale, dopo la forzata rinuncia dello scorso anno dovuta al Covid-19.

Il trofeo è dedicato a Davide Romano, appassionato pescatore guardiese, lo sposo di Milena, scomparso prematuramente ed improvvisamente il 12 dicembre 2015.

Il programma prevede il raduno il raduno dei partecipanti domenica 4 luglio alle ore 16, e l’inizio gara alle 16,30. Ogni ragazza o ragazzo dovrà essere accompagnato da un adulto, tutor, con il compito di assistenza e getto del galleggiante. Le posizioni sono stabilite mediante sorteggio e, nel corso della gara, son previsti quattro spostamenti ogni venti minuti, regolati da un giudice cronometrista. In considerazione del limitato spazio disponibile, il numero massimo dei partecipanti è di 25 ragazzi. Le esche sono gratuite e fornite dagli organizzatori.

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al presidente dell’ARCI Pesca FISA di Larino Luca Riso o ai coordinatori Gianni Di Stefano e Antonio Maurizio. A fine gara, tutte le ragazze e i ragazzi saranno premiati con Trofei e Medaglie e il diritto ad una bibita, un panino e una pizza.

Come ogni anno, il Biferno sarà invaso da un’onda festante di ragazzi, accompagnati dai genitori e dai tutor, per trascorrere un pomeriggio indimenticabile in riva al fiume. Grande è l’attesa delle ragazze e dei ragazzi desiderosi di mettere in mostra e per migliorare le loro abilità di novelli “Sampei”. E per gareggiare anche nell’ammirarsi a vicenda, nel prendere distanze dall’angheria, ammirando l’altro concorrente a fondo perduto, rispettandosi e accogliendosi a vicenda.