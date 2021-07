Chiusura sedi 118, Totaro: «Commissario, se ci sei, batti un colpo»

CASTELMAURO-TERMOLI. Sull’accorpamento del presidio 118 di Castelmauro a quello di Trivento interviene il patologo clinico Giancarlo Totaro che si rivolge direttamente al Commissario ad Acta alla sanità in Molise.

«Commissario alla sanità se ci sei batti un colpo. La domanda è semplice: sono garantiti i servizi essenziali previsti dalla costituzione e dalle normative vigenti?

Un commissario di governo non può assistere inerme al taglio di un servizio salvavita come il 118.

Si sollecita un interessamento fattivo della commissaria.

Chiusure, si spera provvisorie, di alcune sedi di 118 a causa della carenza di medici?

Perché i medici del 118 nonostante l'età matura e l'esperienza acquisita lasciano il 118 per altri servizi?

Per non parlare dei medici di guardia medica che hanno il turn over bloccato dal 2007.

Da anni se ne denuncia il pericolo ma se non arriva la batosta nessuno ci crede.

La risposta alla carenza di medici è semplice e banale sono malpagati corrono molti rischi personali, lavorano 24 ore al giorno per 365 festivi e super festivi compresi.

Quindi lasciano il servizio per andare a fare i medici di famiglia o qualcuno preferisce la dipendenza in ospedale.

I medici in questo momento storico sono pochi quindi possono scegliere la soluzione più conveniente.

I servizi più sconvenienti e peggio pagati, e forse anche sentiti come meno prestigiosi, magari erroneamente, sono la guardia medica ed il 118.

Tutto il resto sono chiacchiere.

Si aumenti la paga ai medici e vedrete che l'interesse per la professione e le adesioni al servizio 118 cresceranno.

Come si farà a fare i servizi aggiuntivi sul litorale?

Si utilizzeranno i medici che si sono liberati dalla chiusura di sedi disagiate e più "sfigate"?

I molisani residenti nelle zone più "sfigate" sono cittadini di serie B, qualora si indirizzassero i medici disponibili per organizzare i servizi di emergenza sul litorale».