Sanmarco Industrial, Fim-Cisl: "Attivare un tavolo Nazionale al Mise per discutere il futuro"

ROMA. Nella giornata di ieri, presso la commissione attività produttive della Camera, davanti al viceministro del lavoro, l’onorevole Camillo D’Alessandro ha portato in discussione la vertenza Sanmarco industrial. Nell’interpello è stato ben spiegato lo scempio che sta accadendo nel nostro territorio a discapito dei lavoratori della Sanmarco che ormai da mesi sono costretti in cassa integrazione, senza avere nessuna possibilità di rotazione e senza un’oggettiva motivazione.

Come Fim-Cisl non accetteremo mai che i lavoratori possano essere trattati come sta avvenendo in questo stabilimento, è giunta l’ora così come richiesto dalla Fim-Cisl nell’ultimo incontro tenutosi in videoconferenza con la Regione, di attivare un tavolo Nazionale al Mise per discutere seriamente del futuro della Sanmarco. Inoltre, il Ministero del lavoro, in merito alla gestione dei lavoratori coinvolti dal piano Cigs, ha specificato che con l'accordo siglato presso la Regione sono state concordate misure di politiche attive destinate ai lavoratori della Sanmarco, pertanto chiediamo alla Direzione Aziendale di attuare la rotazione tra i lavoratori.

Così nel comunicato stampa la segreteria Fim-Cisl e le Rsu Fim-Cisl Sanmarco